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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Боруссия М
Янг Бойз - Боруссия М: обзор матча 16 августа 2016
Янг Бойз
16.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Боруссия М
56'
М. Сулеймани
11'
Раффаэл
67'
А. Хан
69'
А. Роша (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Боруссия М
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Сулеймани
86'
81'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Л. Штиндль
79'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
И. Траоре
Замена
М. Фрай
️️️️
Ю. Кубо
74'
Замена
Д. Закария
️️️️
М. Гаич
73'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Роша
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Хан
Пас отдал
Л. Штиндль
66'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 1:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
Й. Раве
56'
40'
Желтая карточка
Т. Азар
Желтая карточка
А. Роша
39'
29'
Желтая карточка
И. Траоре
11'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
22
Йорик Раве
ПП
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-5-2
38
Мвого
26
Лецяск
4
Вилотич
21
Роша
10
Сулеймани
23
Суттер
6
Бертоне
14
Гаич
22
Раве
99
Оаро
14
Кубо
4-2-3-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
16
Траоре
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
14
Гаич
6
Закария
6
Закария
14
Гаич
10
Сулеймани
13
Шик
13
Шик
10
Сулеймани
14
Кубо
9
Фрай
9
Фрай
14
Кубо
9
Азар
28
Хан
28
Хан
9
Азар
16
Траоре
23
Вестергор
23
Вестергор
16
Траоре
13
Штиндль
19
Джонсон
19
Джонсон
13
Штиндль
Остались в запасе
Янг Бойз
Боруссия М
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
9
Квадво Дуа
ЦП
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Янг Бойз - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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