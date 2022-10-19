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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 19 октября 2022
Ганновер-96
19.10.2022, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
11'
Б. Арри-Мби (АГ)
71'
Д. Беллингем (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
90'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Ю. Мукоко
85'
Красная карточка
К. Адейеми
Замена
С. Керк
️️️️
Х. Нильсен
82'
Замена
С. Штольце
️️️️
Я. Дем
76'
75'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
E. Leopold
️️️️
Ф. Кунце
75'
Замена
Д. Кен
️️️️
Х. Вайдандт
75'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Беллингем
68'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
68'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
Желтая карточка
М. Безушков
67'
63'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
63'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Т. Менье
38'
Желтая карточка
Т. Азар
Желтая карточка
Ф. Кунце
35'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Арри-Мби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
17
Макс Безушков
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
3-3-1-3
30
Вайнкауф
5
Нойман
31
26
Арри-Мби
2
Муроя
6
Кунце
23
Дем
17
Безушков
7
Нильсен
14
Байер
9
Вайдандт
4-1-1-2-2
1
Кобель
12
Менье
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
23
Джан
6
Озкан
8
Брандт
9
Азар
14
Мукоко
14
Мален
9
Вайдандт
17
Кен
17
Кен
9
Вайдандт
7
Нильсен
37
Керк
37
Керк
7
Нильсен
6
Кунце
8
8
6
Кунце
23
Дем
22
Штольце
22
Штольце
23
Дем
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
12
Менье
15
Хуммельс
15
Хуммельс
12
Менье
14
Мукоко
25
Пасслак
25
Пасслак
14
Мукоко
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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