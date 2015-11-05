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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сьон - Бордо
Сьон - Бордо: обзор матча 05 ноября 2015
Сьон
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
90+4'
К. Шантом (АГ)
67'
Т. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Бордо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Шантом
90'
+4
90'
Замена
А. Савье
️️️️
Т. Туре
Замена
Г. Карлен
️️️️
Э. Ассифуа
87'
Замена
Д. Фоллонье
️️️️
Б. Ндойе
87'
80'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
74'
Желтая карточка
С. Каррассо
Замена
М. Земан
️️️️
Карлитуш
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
Т. Туре
Пас отдал
К. Шантом
65'
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
Э. Ассифуа
42'
37'
Желтая карточка
С. Ямбере
Желтая карточка
Б. Ндойе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-2-1-3
1
Ванинс
4
Лакруа
99
Рюфли
34
Ндойе
3
Циглер
31
Зверотич
10
Салатич
21
Ассифуа
11
Конате
10
Карлитуш
4-4-2
16
Каррассо
5
Паллуа
4
Ямбере
22
Сане
26
Контенто
20
Жуссие
8
Шантом
71
Бийого Поко
18
Плашил
14
Туре
14
Диабате
21
Ассифуа
13
Карлен
13
Карлен
21
Ассифуа
10
Карлитуш
9
Земан
9
Земан
10
Карлитуш
34
Ндойе
94
Фоллонье
94
Фоллонье
34
Ндойе
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
14
Туре
6
Савье
6
Савье
14
Туре
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
Остались в запасе
Сьон
Бордо
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Сьон - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Тюбилон
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