Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бордо - Челси
Бордо - Челси: обзор матча 26 ноября 2008
Бордо
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Челси
60'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Челси
Вторая желтая
Ф. Лэмпард
Замена
П. Феррейра
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Г. Обертан
️️️️
Вендел
Желтая карточка
Д. Коул
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Желтая карточка
Ф. Жюрьетти
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛВ
12
Алу Диарра
(К)
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Фернандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Валверде
0
Жюрьетти
20
Диавара
27
Планюс
21
Шальме
12
Диарра
8
Гуркюфф
6
Фернандо
17
Вендел
94
Гуффран
27
Шамах
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Босингва
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Лэмпард
12
Коул
13
Малуда
39
Анелька
17
Вендел
32
Обертан
32
Обертан
17
Вендел
94
Гуффран
79
Кавенаги
79
Кавенаги
94
Гуффран
12
Коул
19
Феррейра
19
Феррейра
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
Остались в запасе
Бордо
Челси
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Бордо - Челси
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Данни Хуэнс (оба - Бельгия)
Делегат:
Болош Макрэй (Венгрия)
Стадион:
Шабан Дельма
Посещаемость:
32486 из 34327 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
Новости команд
Все
Бордо
Челси
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+