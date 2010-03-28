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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Богемианс
Пршибрам - Богемианс: обзор матча 28 марта 2010
Пршибрам
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Чехии, 22 тур
3 : 2
Завершен
Богемианс
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Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
Дукла
1 : 1
03.05.2019
Богемианс
Чемпионат Чехии, 30 тур
Сигма
3 : 0
15.05.2010
Богемианс
Чемпионат Чехии, 29 тур
Богемианс
2 : 2
08.05.2010
Виктория
Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
Спарта
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Пршибрам
Богемианс
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
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