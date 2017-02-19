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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 февраля 2017
Блэкберн
19.02.2017, воскресенье, 19:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Д. Грэм
27'
М. Рэшфорд
75'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
В. Томлинсон
️️️️
Д. Гатри
81'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Д. Грэм
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
73'
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
К. Мэхони
️️️️
Л. Фини
73'
62'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Лингард
62'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Марсьяль
52'
Желтая карточка
Д. Лингард
Желтая карточка
Д. Уильямс
35'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-1-4-2
23
Стил
3
Грир
33
Уильямс
4
Малгрю
16
Лоу
32
Конвэй
26
Ленихэн
23
Гатри
24
Фини
12
Грэм
11
Эмнес
4-3-2-1
44
Ромеро
36
Дармиан
6
Смоллинг
5
Рохо
15
Янг
21
Эррера
22
Мхитарян
16
Кэррик
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Фини
11
Мэхони
11
Мэхони
24
Фини
23
Гатри
27
Томлинсон
27
Томлинсон
23
Гатри
12
Грэм
9
Стоукс
9
Стоукс
12
Грэм
77
Лингард
8
Погба
8
Погба
77
Лингард
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Марсьяль
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
Остались в запасе
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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