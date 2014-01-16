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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Блэкберн
Манчестер Сити - Блэкберн: обзор матча 16 января 2014
Манчестер Сити
16.01.2014, четверг, 00:10
Англия. Кубок, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Блэкберн
45+1'
А. Негредо
47'
А. Негредо
67'
Э. Джеко
73'
С. Агуэро
79'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Блэкберн
89'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Л. Улльямсон
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Навас
79'
Замена
Э. Хьюс
️️️️
М. Ричардс
77'
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Джеко
73'
Замена
С. Агуэро
️️️️
А. Негредо
72'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Навас
67'
Желтая карточка
А. Коларов
65'
Желтая карточка
Д. Милнер
63'
59'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
А. Коларов
47'
Замена
А. Коларов
️️️️
Фернандиньо
46'
46'
Замена
С. Иствуд
️️️️
П. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Фернандиньо
45'
+1
27'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Томми Сперр
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ПЗ
10
Бен Маршалл
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
29
Маркус Ольссон
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-2-3-2
25
Пантилимон
4
Ричардс
15
Лескотт
22
Настасич
3
Клиши
16
Навас
5
Фернандиньо
20
Милнер
6
Хави Гарсия
10
Джеко
21
Негредо
4-1-4-1
17
Робинсон
3
Хэнли
4
Хэнли
6
Килгаллон
3
Сперр
16
Лоу
10
Кэрни
19
Тэйлор
7
Улльямсон
10
Маршалл
10
Кэмпбелл
5
Фернандиньо
11
Коларов
11
Коларов
5
Фернандиньо
4
Ричардс
44
Хьюс
44
Хьюс
4
Ричардс
21
Негредо
10
Агуэро
10
Агуэро
21
Негредо
7
Улльямсон
11
Мэхони
11
Мэхони
7
Улльямсон
17
Робинсон
13
Иствуд
13
Иствуд
17
Робинсон
10
Кэмпбелл
7
Кинг
7
Кинг
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкберн
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Маркус Ольссон
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
29
Маркус Ольссон
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 00:05 (прямая)
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