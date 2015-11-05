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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Локомотив
Бешикташ - Локомотив: обзор матча 05 ноября 2015
Бешикташ
05.11.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
57'
Р. Куарежма
75'
У. Ниасс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Локомотив
89'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Ниасс
Замена
Д. Тосун
️️️️
О. Озякуп
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Миранчук
72'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Х. Соса
70'
60'
Желтая карточка
У. Ниасс
ГОЛ! 1:0!
Р. Куарежма
57'
Желтая карточка
Э. Гулум
49'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
О. Шахан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЛП
13
Атиба Хатчинсон
ОП
15
Огужан Озякуп
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
30
Гекхан Торе
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-3-1
29
Зенгин
12
Кейбаши
22
Гулум
44
Родолфо
32
Бек
13
Хатчинсон
15
Озякуп
10
Шахан
7
Соса
30
Торе
27
Гомес
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
49
Шишкин
4
Дюрица
29
Денисов
88
Ндинга
19
Самедов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
11
Майкон
14
Ниасс
7
Соса
20
Уйсал
20
Уйсал
7
Соса
10
Шахан
7
Куарежма
7
Куарежма
10
Шахан
15
Озякуп
23
Тосун
23
Тосун
15
Озякуп
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
14
Ниасс
32
Шкулетич
32
Шкулетич
14
Ниасс
Остались в запасе
Бешикташ
Локомотив
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Бешикташ - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Помощники судьи:
Рафаэль Фольтин (Германия) Хольгер Хеншель (Германия)
Дополнительные помощники:
Тобиас Штилер (Германия) Роберт Хартманн (Германия)
Резервный судья:
Майк Пикель (Германия)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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