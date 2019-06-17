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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гаити - Бермудские острова
Гаити - Бермудские острова: обзор матча 17 июня 2019
Гаити
17.06.2019, понедельник, 01:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бермудские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гаити - Бермудские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
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4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
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Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
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