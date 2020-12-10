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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Бенфика
Стандард - Бенфика: обзор матча 10 декабря 2020
Стандард
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
12'
Н. Раскин
60'
А. Тапсоба
16'
Эвертон
67'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Бенфика
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Серви
83'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Таарабт
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Н. Раскин
80'
80'
Замена
Габриэл
️️️️
Ю. Вайгль
80'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Н. Тавареш
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Пицци
Желтая карточка
Г. Цимирот
65'
64'
Замена
Рафа
️️️️
Педриньо
64'
Замена
Пицци
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 2:1!
А. Тапсоба
Пас отдал
К. Фай
60'
Замена
К. Фай
️️️️
Э. Шамир
59'
53'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
16'
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
А. Таарабт
ГОЛ! 1:0!
Н. Раскин
Пас отдал
Л. Янс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
15
Эден Шамир
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
2-5-2-1
16
Бодар
20
Бокади
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
43
Раскин
22
Бастьен
21
Янс
7
Баликвиша
15
Шамир
15
Тапсоба
4-1-2-3
23
Лейте
13
Феррейра
33
Жардел
14
Вертонген
17
Тавареш
5
Вайгль
49
Таарабт
10
Педриньо
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
15
Шамир
19
Фай
19
Фай
15
Шамир
43
Раскин
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
43
Раскин
5
Вайгль
18
Габриэл
18
Габриэл
5
Вайгль
7
Вальдшмидт
21
Пицци
21
Пицци
7
Вальдшмидт
10
Педриньо
27
Рафа
27
Рафа
10
Педриньо
17
Тавареш
10
Серви
10
Серви
17
Тавареш
49
Таарабт
9
Сеферович
9
Сеферович
49
Таарабт
Остались в запасе
Стандард
Бенфика
11
Джексон Мюлека
ЦФ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
41
Уго Сике
ПЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
58
Обби Уларе
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
12
Жилберто
ПЗ
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
11
Джексон Мюлека
ЦФ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
41
Уго Сике
ПЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
58
Обби Уларе
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
12
Жилберто
ПЗ
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Стандард - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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