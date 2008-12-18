Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бенфика - Металлист
Бенфика - Металлист: обзор матча 18 декабря 2008
Бенфика
18.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
85'
А. Рыкун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Металлист
Желтая карточка
Ж. Бинья
ГОЛ! 0:1!
А. Рыкун
Пас отдал
М. Девич
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Н. Гомеш
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
В. Слюсар
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Морейра
ВР
2
Макси Перейра
ЛЗ
26
Сидней
ЛАЗ
4
Давид Луис
ПЗ
4
Мигел Витор
ПАЗ
18
Жиль Бинья
АП
7
Оскар Кардосо
ЛФ
21
Нуну Гомеш
РФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
26
Милан Обрадович
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЛАЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
22
Северин Ганцарчик
ПАЗ
15
Валентин Слюсар
ЛП
8
Эдмар
ОП
18
Папа Гуйе
ПП
19
Руслан Фомин
РФ
Бенфика
4
Луизао
ЦЗ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Давид Суасо
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
32
Марко Девич
ЦФ
2-2-1-2
31
Морейра
2
Перейра
4
Луис
26
Сидней
4
Витор
18
Бинья
7
Кардосо
21
Гомеш
2-3-2-1
29
Горяинов
2
Майдана
26
Обрадович
22
Ганцарчик
8
Эдмар
37
Бордиян
18
Гуйе
15
Слюсар
19
Фомин
21
Гомеш
11
Ди Мария
11
Ди Мария
21
Гомеш
77
Конюшенко
77
Конюшенко
0
Рыкун
0
Рыкун
19
Фомин
32
Девич
32
Девич
19
Фомин
Остались в запасе
Бенфика
Металлист
4
Луизао
ЦЗ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
4
Луизао
ЦЗ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Давид Суасо
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Бенфика - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Бернхард Брюггер
(Зальцбург)
Помощники судьи:
Норберт Шваб
Маркус Майр (оба - Австрия)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Металлист
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+