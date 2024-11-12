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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Институто
Бельграно - Институто: обзор матча 12 ноября 2024
Бельграно
12.11.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Институто
4'
F. Jara
36'
J. Lucco
78'
П. Чаваррия
22'
F. Alarcón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Институто
90'
+1
Желтая карточка
С. Ромеро
Замена
M. Suárez
️️️️
J. Velázquez
88'
87'
Красная карточка
F. Lo Celso
Желтая карточка
П. Чаваррия
80'
80'
Замена
F. Suárez
️️️️
Д. Пуэбла
78'
Желтая карточка
S. Moreyra
ГОЛ! 3:1!
П. Чаваррия
Пас отдал
Ф. Киньон
78'
Замена
Э. Ролон
️️️️
F. Jara
77'
74'
Замена
J. Lázaro
️️️️
G. Rodriguez
74'
Замена
С. Ромеро
️️️️
I. Russo
Желтая карточка
R. Delgado
73'
Желтая карточка
I. Chicco
66'
62'
Замена
F. Lo Celso
️️️️
G. Lódico
62'
Замена
J. Acevedo
️️️️
D. Batallini
61'
Желтая карточка
G. Lódico
Замена
П. Чаваррия
️️️️
J. Lucco
59'
45'
Желтая карточка
Г. Рекена
ГОЛ! 2:1!
J. Lucco
Пас отдал
G. Compagnucci
36'
Желтая карточка
A. Leguizamón
29'
24'
Желтая карточка
F. Suárez
22'
ГОЛ! 1:1!
F. Alarcón
Пас отдал
L. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
Пас отдал
G. Compagnucci
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
5
Lucas Menossi
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
20
Gastón Lódico
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Бельграно
39
Lucas Argayo
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
8
Jonas Acevedo
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
9
Facundo Suárez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
4-1-2-3
23
2
6
33
28
19
Киньон
5
53
26
29
11
4-3-3
1
6
18
22
23
Рекена
20
16
8
Пуэбла
29
27
99
29
35
Ролон
35
Ролон
29
53
9
9
53
26
19
Чаваррия
19
Чаваррия
26
99
8
8
99
20
40
40
20
27
21
21
27
8
Пуэбла
9
9
8
Пуэбла
29
10
Ромеро
10
Ромеро
29
Остались в запасе
Бельграно
Институто
39
Lucas Argayo
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
39
Lucas Argayo
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Бельграно - Институто
4
1
5
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
285
352
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.01
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Гиганте де Альберди
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