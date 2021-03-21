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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Белененсеш
Риу Аве - Белененсеш: обзор матча 21 марта 2021
Риу Аве
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Белененсеш
90'
+2
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Кардозу
Желтая карточка
А. Сантос
87'
Замена
A. Cruz
️️️️
R. Meshino
74'
Замена
J. Brandão
️️️️
Р. Камашу
69'
Желтая карточка
П. Амарал
66'
Желтая карточка
Т. Боревкович
16'
6'
Замена
А. Морейра
️️️️
S. Varela
3'
Красная карточка
С. Крицюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
25
Пеле
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-4-2
1
33
Сантос
21
Боревкович
20
Коштинья
64
Камашу
12
Жеральдеш
25
Пеле
6
Аугусто
20
Карлос Манэ
10
Дала
4-3-2-1
33
Крицюк
16
Рибейру
2
Калила
37
Силва
3
Энрике
6
Тайра
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
7
7
8
8
64
Камашу
21
21
64
Камашу
Савио
24
Амарал
24
Амарал
Савио
0
99
Морейра
99
Морейра
0
20
Кардозу
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Кардозу
Остались в запасе
Риу Аве
Белененсеш
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
27
Чима Акас
ЛЗ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Риу Аве - Белененсеш
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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