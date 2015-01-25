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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Пенафиел
Белененсеш - Пенафиел: обзор матча 25 января 2015
Белененсеш
25.01.2015, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 0
Завершен
Пенафиел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Белененсеш - Пенафиел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Пенафиел
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
2 : 0
22.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 33 тур
Пенафиел
2 : 1
17.05.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 32 тур
Бенфика
4 : 0
09.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 31 тур
Пенафиел
0 : 0
03.05.2015
Академика
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
2 : 0
26.04.2015
Пенафиел
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Пенафиел
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2025.07.10 14:22
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2021.11.29 17:12
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2021.11.28 10:15
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2021.11.29 17:12
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Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
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«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
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Клубы АПЛ почтят память Жоты
2025.08.13 13:19
Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном
2025.07.10 14:22
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