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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Остенде
Беерсхот - Остенде: обзор матча 18 декабря 2021
Беерсхот
18.12.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Остенде
41'
Т. Эмброуз
42'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Остенде
90'
+6
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Н. Бацнер
90'
+5
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Т. Эмброуз
90'
Желтая карточка
К. Роша
87'
Замена
Д. Атанга
️️️️
М. Гейе
Замена
И. Себауи
️️️️
Р. Вака
84'
Красная карточка
С. Радич
81'
79'
Желтая карточка
Н. Бацнер
Замена
Л. Крекович
️️️️
М. Реда Халаймия
76'
74'
Вторая желтая
С. Фортеш
66'
Желтая карточка
А. Амаде
64'
Желтая карточка
С. Фортеш
Замена
М. Нубисси
️️️️
M. Suzuki
46'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
М. Кайседо
46'
Замена
М. Лемос
️️️️
P. Bourdin
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Гейе
Пас отдал
Н. Бацнер
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эмброуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Остенде
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беерсхот
10
Илияс Себауи
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Остенде
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
20
Thijs Coninckx
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
1-2-5
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
11
Вака
5
Ван ден Берг
31
55
Радич
3
6
Дом
3-1-5
15
Фортеш
2
Вайлин
4
Медли
14
Амаде
28
Хуберт
29
Гейе
16
Ндика Матам
25
Бацнер
10
Роша
11
Вака
10
Себауи
10
Себауи
11
Вака
25
Кайседо
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
25
Кайседо
7
99
Нубисси
99
Нубисси
7
20
Халаймия
9
Крекович
9
Крекович
20
Халаймия
3
3
Лемос
3
Лемос
3
68
Эмброуз
7
Д'Хез
7
Д'Хез
68
Эмброуз
25
Бацнер
7
7
25
Бацнер
29
Гейе
17
Атанга
17
Атанга
29
Гейе
Остались в запасе
Беерсхот
Остенде
19
Abraham Okyere
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
20
Thijs Coninckx
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
19
Abraham Okyere
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Остались в запасе
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
20
Thijs Coninckx
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Беерсхот - Остенде
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Олимпиш стадион
Новости команд
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Беерсхот
Остенде
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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