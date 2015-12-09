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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - БАТЭ
Рома - БАТЭ: обзор матча 09 декабря 2015
Рома
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - БАТЭ
Замена
️️️️
Я. Фальке
83'
80'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Н. Николич
60'
Замена
М. Володько
️️️️
Д. Мозолевский
Замена
М. Салах
️️️️
Х. Итурбе
59'
56'
Замена
К. Дубра
️️️️
Д. Поляков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
35
Александар Йевтич
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
44
Манолас
22
Рюдигер
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
44
Фальке
10
Джеко
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
23
Поляков
19
Милунович
15
Жавнерчик
11
Глеб
7
Стасевич
23
Николич
14
Яблонский
62
Гордейчук
19
Мозолевский
Итурбе
10
Салах
10
Салах
Итурбе
11
Итурбе
11
Итурбе
23
Поляков
4
Дубра
4
Дубра
23
Поляков
23
Николич
14
Карницкий
14
Карницкий
23
Николич
19
Мозолевский
11
Володько
11
Володько
19
Мозолевский
Остались в запасе
Рома
БАТЭ
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Рома - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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