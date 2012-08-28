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Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль Ирони - БАТЭ
Хапоэль Ирони - БАТЭ: обзор матча 28 августа 2012
Хапоэль Ирони
28.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
БАТЭ
67'
Л. Ленче
90+4'
А. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль Ирони - БАТЭ
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Павлов
Пас отдал
Д. Мозолевский
Желтая карточка
Б. Бадаш
90'
+2
83'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
М. Сиваков
80'
Желтая карточка
Д. Поляков
75'
Желтая карточка
М. Симич
Желтая карточка
А. Абед
72'
Желтая карточка
А. Элиша
69'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ленче
67'
63'
Замена
А. Павлов
️️️️
А. Глеб
Замена
А. Элиша
️️️️
Д. Тасевски
63'
Замена
А. Абед
️️️️
С. Саллалих
61'
60'
Замена
А. Павлов
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
Б. Бадаш
️️️️
А. Рохет
56'
Желтая карточка
С. Хасарма
55'
Желтая карточка
Д. Тасевски
49'
Желтая карточка
Ш. Тзедек
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
17
Салах Хасарма
ЦЗ
20
Лиор Леви
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
23
Адриан Рохет
ЦП
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
6
Равид Газаль
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
29
Ласло Ленче
ЦФ
19
Шимон Абихазира
ЦФ
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
4
Бен Вахаба
ЦЗ
3
Меконент Язо
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
16
Ади Элиша
ЦП
12
Бен Закен
ЦП
23
Барак Бадаш
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
17
Александр Павлов
АП
78
Роман Василюк
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
4-4-2
13
Амос
17
Хасарма
18
Габай
5
Тзедек
20
Леви
23
Рохет
6
Газаль
22
Тасевски
26
Саллалих
19
Абихазира
29
Ленче
3-2-3-2
30
Горбунов
55
Симич
23
Поляков
3
Сиваков
15
Радьков
26
Бордачев
2
Лихтарович
8
Володько
11
Глеб
20
Родионов
19
Мозолевский
22
Тасевски
16
Элиша
16
Элиша
22
Тасевски
23
Рохет
23
Бадаш
23
Бадаш
23
Рохет
26
Саллалих
7
Абед
7
Абед
26
Саллалих
3
Сиваков
23
Олехнович
23
Олехнович
3
Сиваков
11
Глеб
17
Павлов
17
Павлов
11
Глеб
Остались в запасе
Хапоэль Ирони
БАТЭ
16
Итамар Нитцан
ВР
4
Бен Вахаба
ЦЗ
12
Бен Закен
ЦП
3
Меконент Язо
ЦЗ
78
Роман Василюк
ЦФ
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
4
Бен Вахаба
ЦЗ
12
Бен Закен
ЦП
3
Меконент Язо
ЦЗ
Остались в запасе
78
Роман Василюк
ЦФ
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Хапоэль Ирони - БАТЭ
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Рамат-Ган
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