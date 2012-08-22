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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Хапоэль Ирони
БАТЭ - Хапоэль Ирони: обзор матча 22 августа 2012
БАТЭ
22.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Хапоэль Ирони
29'
В. Родионов
78'
В. Родионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Хапоэль Ирони
Замена
М. Сиваков
️️️️
Р. Брессан
83'
ГОЛ! 2:0!
В. Родионов
Пас отдал
А. Володько
78'
Желтая карточка
Р. Брессан
75'
74'
Замена
Л. Леви
️️️️
Л. Ленче
70'
Вторая желтая
Д. Матович
68'
Замена
Б. Бадаш
️️️️
Р. Газаль
Замена
Р. Василюк
️️️️
Д. Мозолевский
62'
Замена
А. Павлов
️️️️
Д. Лихтарович
62'
53'
Замена
А. Абед
️️️️
Б. Вахаба
45'
+1
Желтая карточка
А. Рохет
30'
Желтая карточка
Р. Газаль
ГОЛ! 1:0!
В. Родионов
29'
26'
Желтая карточка
Д. Матович
Желтая карточка
А. Глеб
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
81
Душко Матович
ЦЗ
17
Салах Хасарма
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
4
Бен Вахаба
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
23
Адриан Рохет
ЦП
6
Равид Газаль
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
29
Ласло Ленче
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
78
Роман Василюк
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Хапоэль Ирони
20
Лиор Леви
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
23
Барак Бадаш
ЦФ
4-4-2
30
Горбунов
26
Бордачев
55
Симич
23
Поляков
15
Радьков
2
Лихтарович
88
Брессан
11
Глеб
8
Володько
20
Родионов
19
Мозолевский
3-2-3-2
13
Амос
18
Габай
4
Вахаба
5
Тзедек
81
Матович
17
Хасарма
23
Рохет
6
Газаль
22
Тасевски
29
Ленче
19
Абихазира
19
Мозолевский
78
Василюк
78
Василюк
19
Мозолевский
88
Брессан
3
Сиваков
3
Сиваков
88
Брессан
2
Лихтарович
17
Павлов
17
Павлов
2
Лихтарович
6
Газаль
23
Бадаш
23
Бадаш
6
Газаль
29
Ленче
20
Леви
20
Леви
29
Ленче
4
Вахаба
7
Абед
7
Абед
4
Вахаба
Остались в запасе
БАТЭ
Хапоэль Ирони
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча БАТЭ - Хапоэль Ирони
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
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