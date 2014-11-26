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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Реал
Базель - Реал: обзор матча 26 ноября 2014
Базель
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал
35'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Реал
90'
+3
Замена
Начо
️️️️
Иско
89'
Замена
Марсело
️️️️
Х. Родригес
Замена
Й. Какитани
️️️️
Л. Дзуффи
87'
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Фрай
83'
Желтая карточка
Ф. Шер
80'
Замена
А. Хамуди
️️️️
Ф. Дежен
76'
71'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
М. Сухи
52'
48'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Ф. Дежен
44'
43'
Желтая карточка
С. Рамос
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Базель
27
Насер Алийи
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
18
Ахмед Хамуди
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-3-3
31
Вацлик
17
Сухи
5
Шер
4
Сафари
4
Дежен
20
Фрай
7
Дзуффи
6
Эль-Ненни
10
Гонсалес
11
Гаши
7
Эмболо
4-1-3-2
1
Навас
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
17
Коэнтрау
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
7
Дзуффи
8
Какитани
8
Какитани
7
Дзуффи
4
Дежен
18
Хамуди
18
Хамуди
4
Дежен
20
Фрай
21
Диас
21
Диас
20
Фрай
23
Родригес
12
Марсело
12
Марсело
23
Родригес
22
Иско
6
Начо
6
Начо
22
Иско
9
Бензема
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
9
Бензема
Остались в запасе
Базель
Реал
27
Насер Алийи
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
6
Лукас Торро
ОП
12
Икер Касильяс
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
27
Насер Алийи
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
12
Икер Касильяс
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Базель - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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