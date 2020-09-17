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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Осиек - Базель
Осиек - Базель: обзор матча 17 сентября 2020
Осиек
17.09.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Базель
18'
А. Кабрал
44'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осиек - Базель
90'
+1
Желтая карточка
В. Штокер
85'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
С. Кампо
Замена
А. Гргич
️️️️
П. Бочкай
81'
Замена
M. Pilj
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
76'
Замена
Р. Миерес
️️️️
Э. Грезда
64'
63'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
49'
Желтая карточка
А. Кабрал
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Штокер
Пас отдал
А. Пулулу
39'
Желтая карточка
С. Видмер
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
1
Ивица Ивушич
ВР
5
Миле Скорич
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
6
Михаэл Жапер
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Эрос Грезда
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
12
Talys
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Осиек
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
27
Ален Гргич
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
33
Antonijo Ježina
ЦФ
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
2-1-3-4
1
Ивушич
5
Скорич
45
Майсторович
6
Жапер
12
Бочкай
30
Кляйнхайзлер
11
Грезда
2
Силва
50
Эрцег
12
7
3-3-1-3
1
Николич
30
Видмер
15
Альдрете
5
Джемерт
14
Штокер
10
Кампо
20
Фрай
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
72
30
Кляйнхайзлер
30
30
30
Кляйнхайзлер
11
Грезда
13
Миерес
13
Миерес
11
Грезда
12
Бочкай
27
Гргич
27
Гргич
12
Бочкай
10
Кампо
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
10
Кампо
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
Остались в запасе
Осиек
Базель
9
Дион Бельо
ЦФ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
33
Antonijo Ježina
ЦФ
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
9
Дион Бельо
ЦФ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
33
Antonijo Ježina
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Осиек - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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