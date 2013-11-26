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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Челси
Базель - Челси: обзор матча 26 ноября 2013
Базель
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Челси
87'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Челси
Замена
Г. Сауро
️️️️
В. Штокер
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Шер
87'
86'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Виллиан
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Штреллер
78'
76'
Желтая карточка
Рамирес
Замена
А. Айети
️️️️
Т. Джака
71'
65'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Желтая карточка
С. Ди
63'
55'
Замена
Э. Азар
️️️️
Оскар
42'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
Т. Джака
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-5-1-1
1
Зоммер
6
Иванов
41
Возер
5
Шер
34
Джака
14
Штокер
6
Эль-Ненни
20
Фрай
20
Ди
10
Салах
9
Штреллер
4-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Оскар
8
Лэмпард
10
Виллиан
9
Это'О
34
Джака
15
Айети
15
Айети
34
Джака
14
Штокер
22
Сауро
22
Сауро
14
Штокер
9
Штреллер
13
Сио
13
Сио
9
Штреллер
10
Виллиан
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
10
Виллиан
8
Оскар
10
Азар
10
Азар
8
Оскар
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
Остались в запасе
Базель
Челси
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Базель - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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