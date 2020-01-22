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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица - Барселона
Ибица - Барселона: обзор матча 22 января 2020
Ибица
22.01.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ибица
1
Germán Parreño
ВР
22
Kike López
ЦЗ
4
Gonzalo de la Fuente
ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
2
Francisco Grima
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
14
Miguel Núñez
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
20
Pep Caballé Martin
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
11
Rai Nascimento
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Ибица
33
Lucas Anacker
ВР
16
Alex Quintanilla
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
18
Diego Mendoza
ЦФ
7
Fran Carbia
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
4-3-3
1
22
4
Гомес
2
4
8
14
15
11
9
Родадо
20
3-4-1-2
33
Нето
27
Семеду
2
Лангле
23
Фирпо
10
Пуч
11
Ракитич
21
де Йонг
6
Роберто
31
Фати
7
Гризманн
23
Перес
Остались в запасе
Ибица
Барселона
33
Lucas Anacker
ВР
16
Alex Quintanilla
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
18
Diego Mendoza
ЦФ
7
Fran Carbia
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
16
Alex Quintanilla
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
18
Diego Mendoza
ЦФ
7
Fran Carbia
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Ибица - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кинтанар дель Рей
1 : 1
29.10.2025
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Конкенсе
1 : 0
30.10.2024
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Сеута
3 : 2
21.12.2022
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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