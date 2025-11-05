Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Брюгге - Барселона
Брюгге - Барселона: обзор матча 05 ноября 2025
Брюгге
05.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 3
Завершен
Барселона
6'
Н. Тресольди
17'
К. Форбс
63'
К. Форбс
8'
Ф. Торрес
61'
Л. Ямаль
77'
Х. Цолис (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Барселона
Завершен
Гол отменен
Ромео Вермант
90'
+2
90'
Замена
Жерар Мартин
️️️️➡️️
Алекс Бальде
90'
Замена
Пау Кубарси
️️️️➡️️
Эрик Гарсия
90'
+6'
89'
Травма
Эрик Гарсия
Замена
Уго Ветлесен
️️️️➡️️
Lynnt Audoor
87'
Травма
Lynnt Audoor
86'
85'
Желтая карточка
Фермин Лопес
(фол)
Замена
Lynnt Audoor
️️️️➡️️
Рафаэль Онидика
84'
83'
Замена
Руни Барджи
️️️️➡️️
Маркус Рэшфорд
Травма
Рафаэль Онидика
83'
81'
Желтая карточка
Ламин Ямаль
Желтая карточка
Мамаду Диахон
(фол)
81'
Замена
Мамаду Диахон
️️️️➡️️
Карлос Форбс
78'
Замена
Ромео Вермант
️️️️➡️️
Николо Тресольди
78'
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Христос Цолис
Гол отменен
Карлос Форбс
71'
ГОЛ! 3:2!
Карлос Форбс
Пас отдал
Ханс Ванакен
63'
61'
ГОЛ! 2:2!
Ламин Ямаль
Пас отдал
Фермин Лопес
58'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Марк Касадо
58'
Замена
Роберт Левандовски
️️️️➡️️
Ферран Торрес
47'
Желтая карточка
Жюль Кунде
(фол)
45'
+2'
Желтая карточка
Рафаэль Онидика
(фол)
32'
ГОЛ! 2:1!
Карлос Форбс
Пас отдал
Христос Цолис
17'
8'
ГОЛ! 1:1!
Ферран Торрес
Пас отдал
Фермин Лопес
ГОЛ! 1:0!
Николо Тресольди
Пас отдал
Карлос Форбс
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
15
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
8
Христос Цолис
ЛВ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Lynnt Audoor
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-2-1
29
Жекерс
65
Сейс
4
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Станкович
15
Онидика
20
Ванакен
8
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
4-1-2-3
25
Щесны
4
Араухо
5
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
17
Касадо
16
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
7
Торрес
14
Рэшфорд
15
Онидика
62
62
15
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
7
Тресольди
17
Вермант
17
Вермант
7
Тресольди
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
24
Гарсия
22
Кубарси
22
Кубарси
24
Гарсия
17
Касадо
20
Ольмо
20
Ольмо
17
Касадо
14
Рэшфорд
19
Барджи
19
Барджи
14
Рэшфорд
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Брюгге
Барселона
71
Axl De Corte
ВР
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
31
Диего Кочен
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
42
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
42
Хави Эспарт
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Брюгге - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
2
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
228
736
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ян Брейдель
Посещаемость:
27037
Новости команд
Все
Брюгге
Барселона
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
14
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
13:17
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
16 июня
1
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
16 июня
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Станкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Определился победитель Юношеской лиги УЕФА
20 апреля
Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА
18 апреля
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
14
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
13:17
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
16 июня
1
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
16 июня
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брюгге
Барселона
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Брюгге
5 : 0
24.05.2026
Гент
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
3 : 1
23.05.2026
Барселона
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Мехелен
2 : 2
21.05.2026
Брюгге
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 1
17.05.2026
Бетис
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Брюгге
5 : 0
17.05.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Брюгге
5 : 0
24.05.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Мехелен
2 : 2
21.05.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Брюгге
5 : 0
17.05.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Брюгге
2 : 0
09.05.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Андерлехт
1 : 3
03.05.2026
Брюгге
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
3 : 1
23.05.2026
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 1
17.05.2026
Бетис
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
13.05.2026
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
2 : 0
10.05.2026
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 2
02.05.2026
Барселона
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: