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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Чайка
Балтика - Чайка: обзор матча 30 марта 2025
Балтика
30.03.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Чайка
9'
Н. Титков
15'
Е. Чернов
17'
Б. Хиль
19'
Н. Титков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Чайка
Желтая карточка
Ю. Ковалев
82'
67'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Янов
67'
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Хохлачев
67'
Замена
О. Николаев
️️️️
Д. Пивоваров
Замена
В. Лисакович
️️️️
Н. Титков
64'
Замена
О. Исаенко
️️️️
А. Мендель
64'
Желтая карточка
А. Мендель
62'
59'
Желтая карточка
К. Ибрагимов
Замена
А. Осипов
️️️️
И. Петров
46'
46'
Замена
Д. Пелих
️️️️
А. Евдокимов
ГОЛ! 4:0!
Н. Титков
19'
ГОЛ! 3:0!
Б. Хиль
17'
ГОЛ! 2:0!
Е. Чернов
15'
ГОЛ! 1:0!
Н. Титков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
97
Матвей Тороп
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-3-1-1
39
Бориско
23
Чернов
2
Варатынов
4
Гассама
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
4-1-1-3-1
95
Ходанович
99
Евдокимов
45
Кармаев
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
19
Арбузов
13
Янов
77
Лазарев
7
Хохлачев
8
Мендель
44
Исаенко
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
18
Титков
99
Лисакович
99
Лисакович
18
Титков
99
Евдокимов
2
Пелих
2
Пелих
99
Евдокимов
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
32
Пивоваров
11
Николаев
11
Николаев
32
Пивоваров
7
Хохлачев
19
Руденко
19
Руденко
7
Хохлачев
Остались в запасе
Балтика
Чайка
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Балтика - Чайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Ростех Арена
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