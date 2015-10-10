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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Италия
Азербайджан - Италия: обзор матча 10 октября 2015
Азербайджан
10.10.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 9 тур
1 : 3
Завершен
Италия
30'
Д. Назаров
11'
Эдер
42'
С. Эль-Шаарави
64'
М. Дармиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Италия
Желтая карточка
М. Медведев
90'
+3
Замена
М. Мирзабеков
️️️️
А. Исмаилов
90'
88'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
А. Кандрева
Красная карточка
Б. Гусейнов
87'
78'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Эдер
Замена
Т. Эрат
️️️️
Р. Гурбанов
74'
73'
Замена
А. Флоренци
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Р. Садыгов
️️️️
Э. Исрафилов
66'
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Дармиан
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Кандрева
ГОЛ! 1:1!
Д. Назаров
30'
11'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
21
Ариф Дашдемиров
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ПЗ
13
Дмитрий Назаров
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ПП
11
Руслан Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Тугрул Эрат
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-4-1
1
Агаев
21
Дашдемиров
15
Гусейнов
14
Садыгов
18
Медведев
2
Гараев
13
Назаров
19
Амиргулиев
14
Исрафилов
22
Исмаилов
11
Гурбанов
4-3-1-2
1
Буффон
13
Дармиан
3
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Де Шильо
6
Кандрева
6
Верратти
18
Пароло
22
Эль-Шаарави
17
Эдер
9
Пелле
11
Гурбанов
0
Эрат
0
Эрат
11
Гурбанов
22
Исмаилов
18
Мирзабеков
18
Мирзабеков
22
Исмаилов
22
Эль-Шаарави
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Эль-Шаарави
6
Кандрева
18
Монтоливо
18
Монтоливо
6
Кандрева
17
Эдер
10
Джовинко
10
Джовинко
17
Эдер
Остались в запасе
Азербайджан
Италия
23
Агиль Мамедов
ВР
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
17
Рахман Гаджиев
АП
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
23
Агиль Мамедов
ВР
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
17
Рахман Гаджиев
АП
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Азербайджан - Италия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Дамьен Макграт (Ирландия) Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1
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