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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Авеш
Тондела - Авеш: обзор матча 11 июня 2020
Тондела
11.06.2020, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 26 тур
2 : 0
Завершен
Авеш
11'
R.
57'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Авеш
Замена
R. Alves
️️️️
Ф. Сампайо
90'
82'
Замена
K. Yamga
️️️️
M. Milos
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Шавьер
71'
Замена
R. Fonseca
️️️️
R.
71'
65'
Замена
З. Банжаки
️️️️
А. Тшибола
65'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
R. Macedo
Замена
J. Rubio Toro
️️️️
R.
62'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Пепелу
62'
ГОЛ! 2:0!
R.
Пас отдал
R.
57'
Желтая карточка
Шавьер
48'
46'
Вторая желтая
Р. Мангаш
36'
Желтая карточка
Р. Мангаш
Желтая карточка
Пепелу
32'
Желтая карточка
Ж. Педру
17'
ГОЛ! 1:0!
R.
Пас отдал
R. Valente
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
33
Марко Петкович
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
16
Шавьер
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
0
R. Valente
ЦП
30
Richard
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Авеш
12
FÃ¡bio
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
45
Jose Varela
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
7
Джон Мурильо
ЦФ
Авеш
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
37
Bruno Xavier
ЦЗ
11
Зидан Банжаки
ЦП
20
Эштрела
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ЦП
0
K. Yamga
ЦФ
77
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
90
Pedro Soares
ЦФ
4-4-2
14
Рамос
33
Петкович
14
Сампайо
20
Феррейра
23
16
Шавьер
8
Педру
0
18
Пепелу
19
30
4-3-3
12
39
Буату
2
7
Мангаш
11
36
Тшибола
29
Фалькао
7
99
Муандилмаджи
7
45
14
Сампайо
34
34
14
Сампайо
18
Пепелу
5
5
18
Пепелу
30
8
8
30
19
99
99
19
16
Шавьер
7
Мурильо
7
Мурильо
16
Шавьер
36
Тшибола
11
Банжаки
11
Банжаки
36
Тшибола
11
0
0
11
7
77
Мохаммади
77
Мохаммади
7
Остались в запасе
Тондела
Авеш
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Пите
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
37
Bruno Xavier
ЦЗ
20
Эштрела
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Пите
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Aflalo
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
37
Bruno Xavier
ЦЗ
20
Эштрела
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ЦП
90
Pedro Soares
ЦФ
Статистика матча Тондела - Авеш
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
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Тондела
Авеш
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1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
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