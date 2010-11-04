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Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Атлетико
Русенборг - Атлетико: обзор матча 04 ноября 2010
Русенборг
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
52'
М. Хенриксен
4'
С. Агуэро
84'
Тиагу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Атлетико
+1
Замена
И. Камачо
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 1:2!
Тиагу
Пас отдал
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Де Хеа
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
Замена
Буба
️️️️
Э. Аннан
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
М. Хенриксен
Пас отдал
С. Иверсен
Желтая карточка
М. Мольдскред
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-3-3
1
Эрлунд
3
Дорсин
15
Демидов
23
Лустиг
30
Бьярсмюр
6
Аннан
5
Скьельбред
7
Хенриксен
22
Прица
5
Мольдскред
11
Иверсен
4-3-3
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
21
Переа
18
Домингес
3
Лопес
5
Тиагу
12
Ассунсао
20
Симау
10
Агуэро
14
Гарсия
19
Коста
6
Аннан
90
Буба
90
Буба
6
Аннан
12
Ассунсао
4
Суарес
4
Суарес
12
Ассунсао
19
Коста
4
Камачо
4
Камачо
19
Коста
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
Остались в запасе
Русенборг
Атлетико
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Русенборг - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Леркендаль
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