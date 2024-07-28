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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Динамо Хьюстон - Атлас
Динамо Хьюстон - Атлас: обзор матча 28 июля 2024
Динамо Хьюстон
28.07.2024, воскресенье, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 8, 1 тур
0 : 1
Завершен
Атлас
85'
J. Lozano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Атлас
88'
Замена
I. Domínguez
️️️️
R. Fulgencio
85'
ГОЛ! 0:1!
J. Lozano
Пас отдал
М. Гарсия
Замена
Д. Стерес
️️️️
Ф. Эскобар
80'
Замена
С. Ковальчик
️️️️
А. Басси
80'
75'
Замена
J. Lozano
️️️️
L. Reyes
Замена
С. Феррейра
️️️️
Э. Понсе
65'
Замена
Л. Эннали
️️️️
И. Алию
65'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
41'
29'
Желтая карточка
А. Мора
Замена
Л. Блессинг
️️️️
А. Карраскилья
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Атлас
12
Камило Варгас
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
4
Адриан Мора
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
6
Edgar Zaldívar
ЦП
26
Aldo Rocha
(К)
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
16
Jeremy Márquez
ЦП
7
R. Fulgencio
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
11
Лоуренс Эннали
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Атлас
1
José Hernández
ВР
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
17
José Lozano
ЦЗ
21
Carlos Robles
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
30
Abraham Bass
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
24
Алию
9
Понсе
4-4-1
12
Варгас
13
4
Мора
21
14
Агирре
26
7
Мурильо
16
6
7
24
Эскобар
5
Стерес
5
Стерес
24
Эскобар
24
Алию
11
Эннали
11
Эннали
24
Алию
8
Карраскилья
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Карраскилья
10
Басси
7
Ковальчик
7
Ковальчик
10
Басси
9
Понсе
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Понсе
7
3
3
7
21
17
17
21
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Атлас
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
1
José Hernández
ВР
21
Carlos Robles
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
30
Abraham Bass
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Остались в запасе
1
José Hernández
ВР
21
Carlos Robles
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
30
Abraham Bass
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Динамо Хьюстон - Атлас
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
0
Количество передач
477
317
Сейвы
6
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
3 : 2
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
Атлас
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Хуарес
3 : 3
21.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
31.10.2026
Атлас
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
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