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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Атлантас
Волга - Атлантас: обзор матча 27 февраля 2013
Волга
27.02.2013, среда, 14:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Атлантас
5'
А. Каряка (П)
45'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Атлантас
Замена
А. Харитонов
️️️️
В. Бордиян
59'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Каряка
58'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Путило
58'
Замена
М. Плешан
️️️️
А. Ропотан
58'
Замена
А. Сапогов
️️️️
А. Саркисов
46'
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Д. Кудряшов
46'
Замена
Р. Кастелен
️️️️
Р. Аджинджал
46'
Замена
Д. Полянин
️️️️
Н. Зайцев
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Саркисов
45'
Желтая карточка
В. Бордиян
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каряка
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Волга - Атлантас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
1 : 2
06.07.2017
Кайрат
Лига Европы, 1 раунд
Кайрат
6 : 0
29.06.2017
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
ХИК
1 : 1
07.07.2016
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
0 : 2
30.06.2016
ХИК
Лига Европы, 1 раунд
Берое
3 : 1
09.07.2015
Атлантас
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Волга
Атлантас
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
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2023.11.22 12:44
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2023.09.28 17:33
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2021.01.23 09:35
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2017.08.10 22:27
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Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
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2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
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2017.06.10 20:21
13
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2017.02.13 20:48
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