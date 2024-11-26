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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Аталанта
Янг Бойз - Аталанта: обзор матча 26 ноября 2024
Янг Бойз
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 6
Завершен
Аталанта
11'
С. Ганвула
9'
М. Ретеги
28'
Ш. Де Кетеларе
32'
С. Колашинац
39'
М. Ретеги
56'
Ш. Де Кетеларе
90+1'
Л. Самарджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Аталанта
90'
+1
ГОЛ! 1:6!
Л. Самарджич
80'
Замена
Б. Годфри
️️️️
И. Хин
Замена
З. Атекаме
️️️️
Д. Хаджам
78'
75'
Замена
Р. Толой
️️️️
С. Колашинац
75'
Замена
М. Палестра
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
М. Элиа
74'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Монтейру
67'
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Ретеги
63'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
М. Брешианини
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
61'
56'
ГОЛ! 1:5!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Э. Колли
46'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
46'
45'
Желтая карточка
М. Брешианини
Желтая карточка
Э. Колли
44'
39'
ГОЛ! 1:4!
М. Ретеги
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
32'
ГОЛ! 1:3!
С. Колашинац
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
28'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
О. Коссуну
ГОЛ! 1:1!
С. Ганвула
Пас отдал
Ф. Угринич
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ретеги
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-4-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
27
Блум
30
Лаупер
19
Ниасс
24
Лакомы
23
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
31
Коссуну
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
7
Куадрадо
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
3
Хаджам
13
Атекаме
13
Атекаме
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
4
Хин
4
Годфри
4
Годфри
4
Хин
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
2
Палестра
2
Палестра
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Янг Бойз
Аталанта
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Янг Бойз - Аталанта
2
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
16
7
Офсайды
1
4
Количество передач
363
444
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.19
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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