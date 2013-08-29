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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Маккаби Х
Астра - Маккаби Х: обзор матча 29 августа 2013
Астра
29.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Маккаби Х
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астра - Маккаби Х
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Национальный
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Астра
Маккаби Х
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2025.05.21 15:09
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