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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Рапид
Арсенал - Рапид: обзор матча 03 декабря 2020
Арсенал
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
4 : 1
Завершен
Рапид
10'
А. Ляказетт
18'
П. Мари
44'
Э. Нкетиа
66'
Э. Смит-Роу
47'
К. Китагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рапид
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Нкетиа
81'
79'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
77'
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
Д. Алар
Замена
К. Чамберс
️️️️
Ш. Мустафи
70'
ГОЛ! 4:1!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
66'
66'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Ритцмайер
65'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Китагава
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Ляказетт
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Нелсон
63'
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Эль-Ненни
62'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
61'
47'
ГОЛ! 3:1!
К. Китагава
46'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Ульманн
46'
Замена
М. Барач
️️️️
М. Хофманн
ГОЛ! 3:0!
Э. Нкетиа
44'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
42'
39'
Желтая карточка
М. Ульманн
ГОЛ! 2:0!
П. Мари
Пас отдал
Р. Нелсон
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
66
Мигел Азиз
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
4-2-1-3
31
Рунарссон
23
Колашинац
13
Мустафи
4
Мари
21
Соареш
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
17
Нелсон
91
Ляказетт
19
Пепе
9
Нкетиа
4-2-4
30
Штребингер
12
Граймль
31
Ульманн
6
Зоннляйтнер
28
Хофманн
5
Шустер
8
Ритцмайер
19
Алар
49
Китагава
22
Демир
36
Аразе
17
Нелсон
10
Виллиан
10
Виллиан
17
Нелсон
9
Нкетиа
9
Балогун
9
Балогун
9
Нкетиа
13
Мустафи
12
Чамберс
12
Чамберс
13
Мустафи
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
6
Эль-Ненни
25
Себальос
25
Себальос
6
Эль-Ненни
19
Алар
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
19
Алар
28
Хофманн
44
Барач
44
Барач
28
Хофманн
31
Ульманн
13
Шик
13
Шик
31
Ульманн
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
49
Китагава
9
Кара
9
Кара
49
Китагава
Остались в запасе
Арсенал
Рапид
66
Мигел Азиз
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Никлас Хедл
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
66
Мигел Азиз
ЦП
1
Бернд Лено
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Арсенал - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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