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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2021
Норвич Сити
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 5
Завершен
Арсенал
6'
Б. Сака
44'
К. Тирни
67'
Б. Сака
84'
А. Ляказетт (П)
90+1'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Э. Смит-Роу
84'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Ляказетт
82'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Мартинелли
78'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
Замена
Х. Цолис
️️️️
П. Плахета
75'
75'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
72'
67'
ГОЛ! 0:3!
Б. Сака
Пас отдал
А. Ляказетт
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
К. Доуэлл
66'
62'
Желтая карточка
Т. Парти
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Тирни
Пас отдал
М. Эдегор
Желтая карточка
П. Плахета
41'
39'
Желтая карточка
Г. Джака
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
1
Ганн
33
Уильямс
5
Кабак
23
Гибсон
3
Ааронс
6
Гилмор
23
МакЛин
77
Плахета
26
Доуэлл
9
Сарджент
20
Пукки
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
91
Ляказетт
26
Доуэлл
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
77
Плахета
17
Цолис
17
Цолис
77
Плахета
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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