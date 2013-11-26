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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Марсель
Арсенал - Марсель: обзор матча 26 ноября 2013
Арсенал
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
2'
Д. Уилшир
64'
Д. Уилшир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Марсель
82'
Замена
Б. Шейру
️️️️
М. Лемина
Замена
М. Артета
️️️️
М. Озил
81'
80'
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
С. Касорла
️️️️
Т. Росицки
75'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уилшир
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
М. Озил
64'
58'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Ж. Имбула
57'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Айю
37'
Желтая карточка
Ж. Морель
Пенальти не реализован!
М. Озил
36'
35'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
Б. Санья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Джек Уилшир
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ПЗ
30
Забер Халифа
ЛП
15
Алексис Ромао
ОП
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Флориан Товен
ПВ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
21
Рэмзи
20
Фламини
10
Росицки
10
Озил
10
Уилшир
9
Жиру
4-2-2-2
30
Манданда
21
Морель
2
Мендес
63
Н'Кулу
2
Абдалла
15
Ромао
99
Лемина
16
Имбула
30
Халифа
10
Айю
10
Жиньяк
10
Озил
8
Артета
8
Артета
10
Озил
10
Росицки
8
Касорла
8
Касорла
10
Росицки
10
Уилшир
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Уилшир
99
Лемина
8
Шейру
8
Шейру
99
Лемина
10
Айю
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Айю
16
Имбула
10
Товен
10
Товен
16
Имбула
Остались в запасе
Арсенал
Марсель
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Арсенал - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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