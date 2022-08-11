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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арис - Маккаби
Арис - Маккаби: обзор матча 11 августа 2022
Арис
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Маккаби
60'
А. Грэй (П)
81'
Ш. Дукур
74'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арис - Маккаби
Замена
П. Шейх
️️️️
Ш. Дукур
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Перец
90'
+1
Замена
Д. Битон
️️️️
Г. Каничовски
90'
Замена
А. Рикан
️️️️
Й. ван Овереем
Желтая карточка
М. Персман
83'
83'
Желтая карточка
М. Кандиль
ГОЛ! 2:1!
Ш. Дукур
Пас отдал
А. Грэй
81'
78'
Замена
М. Кандиль
️️️️
М. Хозез
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
78'
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
73'
Желтая карточка
Э. Голаса
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
68'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Дабо
68'
66'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Б. Кувас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Грэй
60'
58'
Красная карточка
Д. Глейзер
53'
Желтая карточка
М. Хозез
Желтая карточка
Л. Пальма
45'
+2
Желтая карточка
Фабиано
30'
24'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
16'
Желтая карточка
Э. Саборит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Матан Хозез
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Арис
2
Georgios Karakasidis
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
22
Салем М'Баката
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Рой Ревиво
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Оскар Глух
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
28
Одубайо
8
Дукур
6
Дабо
77
Пальма
7
Мансини
11
Итурбе
45
Грэй
2-1-3-1-3
1
Перец
18
Жералдеш
4
Саборит
55
Биттон
21
Йейни
18
Глейзер
8
ван Овереем
36
Каничовски
10
Кувас
99
Йованович
18
Хозез
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
8
Дукур
24
Шейх
24
Шейх
8
Дукур
6
Дабо
5
Гарсия
5
Гарсия
6
Дабо
18
Хозез
23
Кандиль
23
Кандиль
18
Хозез
10
Кувас
23
Голаса
23
Голаса
10
Кувас
36
Каничовски
10
Битон
10
Битон
36
Каничовски
8
ван Овереем
22
Рикан
22
Рикан
8
ван Овереем
Остались в запасе
Арис
Маккаби
2
Georgios Karakasidis
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
19
Даниэл
ВР
3
Рой Ревиво
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
10
Оскар Глух
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Остались в запасе
2
Georgios Karakasidis
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
3
Рой Ревиво
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
10
Оскар Глух
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Барак Ицхаки
Статистика матча Арис - Маккаби
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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