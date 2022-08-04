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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Арис
Маккаби - Арис: обзор матча 04 августа 2022
Маккаби
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Арис
84'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Арис
Желтая карточка
Э. Захави
85'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
С. Перица
84'
81'
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
81'
Замена
П. Шейх
️️️️
Б. Дабо
Замена
Э. Захави
️️️️
Б. Кувас
67'
63'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
63'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Мансини
Замена
И. Начмиас
️️️️
Н. Биттон
63'
Замена
О. Глух
️️️️
М. Хозез
63'
52'
Желтая карточка
Х. Итурбе
51'
Замена
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Э. Саборит
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
21
Ширан Йейни
ЦП
14
Tamir Glazer
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Маккаби
19
Даниэл
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Рой Ревиво
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
10
Оскар Глух
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Перец
18
Жералдеш
4
Саборит
13
Давидзаде
55
Биттон
21
Йейни
14
8
ван Овереем
36
Каничовски
99
Йованович
10
Кувас
3-1-2-2-2
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
8
Дукур
6
Дабо
18
Гарсия
7
Мансини
11
Итурбе
22
М'Баката
45
Грэй
55
Биттон
15
Начмиас
15
Начмиас
55
Биттон
Хозез
10
Глух
10
Глух
Хозез
18
Хозез
18
Хозез
10
Кувас
7
Захави
7
Захави
10
Кувас
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
6
Дабо
24
Шейх
24
Шейх
6
Дабо
7
Мансини
77
Пальма
77
Пальма
7
Мансини
Остались в запасе
Маккаби
Арис
19
Даниэл
ВР
3
Рой Ревиво
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
28
Мозес Одубайо
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
3
Рой Ревиво
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Маккаби - Арис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
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Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
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3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
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