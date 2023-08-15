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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арис - Ракув
Арис - Ракув: обзор матча 15 августа 2023
Арис
15.08.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ракув
49'
Ф. Тудор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Ракув
86'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
В. Кочергин
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
67'
Замена
С. Урошевич
️️️️
Я. Гомис
65'
64'
Замена
Б. Новак
️️️️
М. Кебула
Замена
М. Шполярич
️️️️
Э. Боакье
64'
64'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
53'
Замена
Д. Сореску
️️️️
С. Сварнас
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тудор
Замена
Ш. Бабика
️️️️
М. Степински
46'
Замена
В. Николич
️️️️
М. Браун
46'
21'
Желтая карточка
М. Кебула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Алвес
31
Кажу
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
5
Браун
23
Струски
21
Маямбела
14
Бенгтссон
14
Степински
6
Боакье
14
Гомис
3-4-3
1
Ковачевич
25
Раковитан
24
Арсенич
4
Сварнас
7
Тудор
5
Папаниколау
10
Кочергин
77
Кебула
5
Берггрен
20
Карлос
9
Пясецки
14
Гомис
28
Урошевич
28
Урошевич
14
Гомис
6
Боакье
10
Шполярич
10
Шполярич
6
Боакье
5
Браун
22
Николич
22
Николич
5
Браун
14
Степински
80
Бабика
80
Бабика
14
Степински
10
Кочергин
55
Чиж
55
Чиж
10
Кочергин
77
Кебула
27
Новак
27
Новак
77
Кебула
4
Сварнас
18
Сореску
18
Сореску
4
Сварнас
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
Остались в запасе
Арис
Ракув
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Арис - Ракув
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
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