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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ракув - Арис
Ракув - Арис: обзор матча 08 августа 2023
Ракув
08.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Арис
7'
В. Кочергин
61'
Ф. Пясецки (П)
89'
М. Маямбела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Арис
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Маямбела
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Кебула
85'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
Г. Берггрен
85'
Замена
Д. Сореску
️️️️
В. Кочергин
73'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
73'
71'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
Ф. Брорссон
64'
Замена
М. Степински
️️️️
Ш. Бабика
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Пясецки
61'
46'
Замена
В. Николич
️️️️
Ю. Сзоке
Желтая карточка
Я. Папаниколау
40'
34'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
Желтая карточка
Ф. Тудор
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
М. Кебула
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
5
Густав Берггрен
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
6
Эрик Боакье
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Арис
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
3-4-3
1
Ковачевич
25
Раковитан
4
Сварнас
24
Арсенич
5
Папаниколау
10
Кочергин
77
Кебула
7
Тудор
9
Пясецки
20
Карлос
5
Берггрен
3-1-1-3-2
1
Алвес
16
Брорссон
20
Яго
31
Кажу
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
21
Маямбела
14
Бенгтссон
6
Боакье
14
Гомис
5
Берггрен
8
Ледерман
8
Ледерман
5
Берггрен
77
Кебула
8
Киттель
8
Киттель
77
Кебула
10
Кочергин
18
Сореску
18
Сореску
10
Кочергин
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
37
Сзоке
22
Николич
22
Николич
37
Сзоке
80
Бабика
14
Степински
14
Степински
80
Бабика
Остались в запасе
Ракув
Арис
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Главный тренер
Марек Папшун
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Остались в запасе
78
Константинос Хрисостому
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Ракув - Арис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
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