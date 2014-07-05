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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Бельгия
Аргентина - Бельгия: обзор матча 05 июля 2014
Аргентина
05.07.2014, суббота, 20:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Бельгия
8'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Бельгия
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Г. Игуаин
80'
76'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Л. Билья
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Э. Лавесси
70'
67'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
59'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Миральяс
59'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Ориги
53'
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Ди Мария
32'
Травма
А. Ди Мария
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Кевин Миральяс
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Аргентина
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
0
Родриго Паласио
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-2-2
9
Ромеро
0
Басанта
2
Гарай
15
Демичелис
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Билья
10
Месси
11
Ди Мария
22
Лавесси
9
Игуаин
4-2-3-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Компани
15
ван Бюйтен
5
Вертонген
6
Витсель
8
Феллайни
11
Миральяс
7
Де Брюйне
10
Азар
17
Ориги
9
Игуаин
5
Гаго
5
Гаго
9
Игуаин
11
Ди Мария
15
Перес
15
Перес
11
Ди Мария
22
Лавесси
0
Паласио
0
Паласио
22
Лавесси
10
Азар
22
Шадли
22
Шадли
10
Азар
11
Миральяс
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Миральяс
17
Ориги
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Ориги
Остались в запасе
Аргентина
Бельгия
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Аргентина - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
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