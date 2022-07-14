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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арарат - Шкендия
Арарат - Шкендия: обзор матча 14 июля 2022
Арарат
14.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шкендия
49'
Г. Малакян
79'
Г. Малакян
2'
J. Bravo (АГ)
45+3'
С. Гури
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арарат - Шкендия
Замена
A. Mkrtchyan
️️️️
Э. Малакян
83'
ГОЛ! 2:2!
Г. Малакян
Пас отдал
С. Галстян
79'
75'
Замена
В. Стояновски
️️️️
С. Гури
Замена
A.
️️️️
D. Manoyan
66'
63'
Замена
J. Vondra
️️️️
M. Neziri
63'
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
A. Shala
63'
Замена
В. Нафиу
️️️️
Л. Дориев
ГОЛ! 1:2!
Г. Малакян
49'
Замена
Р. Мкртчян
️️️️
I. Diaz
46'
Замена
С. Галстян
️️️️
A. Arakelyan
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Гури
Пас отдал
Ф. Хасани
44'
Желтая карточка
Ф. Хасани
Желтая карточка
А. Ишханян
31'
Желтая карточка
Г. Малакян
27'
Желтая карточка
I. Diaz
14'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Bravo
Пас отдал
A. Shala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат
22
Айк Ишханян
ЦЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
6
Ivan Diaz
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
44
J. Bravo
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
0
D. Manoyan
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
77
Florent Ramadani
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
Арарат
1
Gor Manukyan
ВР
4
Yuri Maghakyan
ЦЗ
8
Vardan Arzoyan
ЦЗ
22
Arman Mkrtchyan
ЦЗ
33
Аванес Назарян
ЦЗ
20
Рудик Мкртчян
ОП
21
Сероб Галстян
ЦП
7
Aliyu
ЦФ
29
Marko Prljević
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
Шкендия
18
Вальмир Нафиу
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
3-2-5
22
Ишханян
15
Мкоян
24
6
7
Малакян
10
Глишич
23
Малакян
0
0
0
1-1-5
15
Бейтулай
14
Дориев
22
Дита
1
16
5
Цаке
6
7
Малакян
22
22
7
Малакян
6
20
Мкртчян
20
Мкртчян
6
0
21
Галстян
21
Галстян
0
0
7
7
0
14
Дориев
18
Нафиу
18
Нафиу
14
Дориев
6
22
22
6
11
Гури
11
Стояновски
11
Стояновски
11
Гури
7
23
23
7
Остались в запасе
Арарат
Шкендия
1
Gor Manukyan
ВР
4
Yuri Maghakyan
ЦЗ
8
Vardan Arzoyan
ЦЗ
33
Аванес Назарян
ЦЗ
29
Marko Prljević
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
3
Leard Sadriu
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
Остались в запасе
1
Gor Manukyan
ВР
4
Yuri Maghakyan
ЦЗ
8
Vardan Arzoyan
ЦЗ
33
Аванес Назарян
ЦЗ
29
Marko Prljević
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
Остались в запасе
3
Leard Sadriu
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Статистика матча Арарат - Шкендия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
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