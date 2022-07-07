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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкендия - Арарат
Шкендия - Арарат: обзор матча 07 июля 2022
Шкендия
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Арарат
45'
В. Нафиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкендия - Арарат
Замена
D. Elezi
️️️️
Л. Дориев
76'
72'
Замена
Р. Мкртчян
️️️️
I. Diaz
Замена
Ф. Хасани
️️️️
В. Нафиу
66'
Замена
В. Стояновски
️️️️
С. Гури
66'
63'
Желтая карточка
D. Manoyan
60'
Замена
D. Manoyan
️️️️
A. Arakelyan
56'
Желтая карточка
M. Prljević
48'
Желтая карточка
Г. Малакян
ГОЛ! 1:0!
В. Нафиу
Пас отдал
Л. Дориев
45'
Желтая карточка
К. Цаке
44'
Желтая карточка
В. Нафиу
40'
Желтая карточка
Б. Дита
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
16
M. Murati
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
18
Вальмир Нафиу
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
Арарат
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
6
Ivan Diaz
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
10
Александар Глишич
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
29
Marko Prljević
ЦФ
44
J. Bravo
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Шкендия
11
Влатко Стояновски
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Арарат
33
Аванес Назарян
ЦЗ
20
Рудик Мкртчян
ОП
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
0
D. Manoyan
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
1-1-5
15
Бейтулай
14
Дориев
22
Дита
1
5
Цаке
6
77
1-2-5
15
Мкоян
7
Малакян
6
10
Глишич
44
29
23
Малакян
0
11
Гури
11
Стояновски
11
Стояновски
11
Гури
18
Нафиу
24
Хасани
24
Хасани
18
Нафиу
14
Дориев
99
99
14
Дориев
6
20
Мкртчян
20
Мкртчян
6
0
0
0
0
Остались в запасе
Шкендия
Арарат
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦЗ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Остались в запасе
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Остались в запасе
33
Аванес Назарян
ЦЗ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Статистика матча Шкендия - Арарат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
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