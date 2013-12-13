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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Легия
Аполлон - Легия: обзор матча 13 декабря 2013
Аполлон
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 2
Завершен
Легия
8'
Т. Йодловиц
63'
Т. Бржишки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Легия
90'
Желтая карточка
П. Микита
87'
Замена
П. Микита
️️️️
Х. Оямаа
79'
Замена
Я. Вавржиняк
️️️️
Т. Бржишки
71'
Замена
И. Астис
️️️️
Э. Пинту
Замена
К. Мерием
️️️️
Х. Кириаку
70'
69'
Красная карточка
Б. Берешиньски
Вторая желтая
Г. Сангой
69'
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бржишки
Замена
А. Хараламбус
️️️️
Х. Мануэль Катала
62'
Желтая карточка
Роберто
38'
Желтая карточка
Г. Сангой
37'
Замена
Ш. Григоре
️️️️
Ф. Папулис
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Йодловиц
Пас отдал
Т. Бржишки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
13
Давид Рохас Мена
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Роберто
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
14
Доминик Фурман
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
14
Алекс Константину
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
77
Рафаэль Аугусто
ЦП
27
Патрик Микита
ЦФ
3-3-1-3
83
Вале
20
Робер
13
Мена
30
Меркис
21
Катала
25
Кириаку
18
Дананае
16
Гульон
10
Сангой
13
Папулис
9
Роберто
3-3-1-3
12
Куцяк
3
Йодловиц
18
Берешиньски
52
Ржежничак
17
Бржишки
23
Пинту
22
Жуниор
14
Фурман
13
Двалишвили
18
Кухарчик
8
Оямаа
21
Катала
27
Хараламбус
27
Хараламбус
21
Катала
13
Папулис
8
Григоре
8
Григоре
13
Папулис
25
Кириаку
14
Мерием
14
Мерием
25
Кириаку
8
Оямаа
27
Микита
27
Микита
8
Оямаа
17
Бржишки
31
Вавржиняк
31
Вавржиняк
17
Бржишки
23
Пинту
23
Астис
23
Астис
23
Пинту
Остались в запасе
Аполлон
Легия
14
Алекс Константину
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
77
Рафаэль Аугусто
ЦП
84
Войцех Скаба
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
14
Алекс Константину
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль Аугусто
ЦП
84
Войцех Скаба
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Аполлон - Легия
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аполлон
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Аполлон
- : -
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Цирио
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