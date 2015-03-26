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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар - Ангола
Кот-д'Ивуар - Ангола: обзор матча 26 марта 2015
Кот-д'Ивуар
26.03.2015, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
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1 : 1
26.12.2025
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