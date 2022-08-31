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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тверь - Амкал
Тверь - Амкал: обзор матча 31 августа 2022
Тверь
31.08.2022, среда, 13:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Амкал
14'
Д. Кузькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тверь - Амкал
84'
Желтая карточка
Э. Товмасян
82'
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Левшук
79'
Желтая карточка
В. Маврин
77'
Замена
Н. Кашаев
️️️️
Прокоп
74'
Желтая карточка
А. Гасилин
Замена
А. Миронов
️️️️
М. Магомедов
71'
Замена
Н. Генчу
️️️️
Д. Ананко
71'
Желтая карточка
Д. Ананко
67'
Желтая карточка
М. Магомедов
62'
Замена
А. Боковой
️️️️
С. Петерсон
62'
59'
Замена
В. Маврин
️️️️
Сибскана
46'
Замена
А. Гасилин
️️️️
В. Блатов
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузькин
Пас отдал
Прокоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Антон Федюшкин
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
4
Максим Актисов
ЦЗ
69
Данила Ананко
ПЗ
39
Робинзон Звонков
ПЗ
33
Артур Туманян
ОП
18
Сергей Петерсон
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Артем Зияисов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Амкал
81
Александр Маменко
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
99
Арсений Левшук
ЛЗ
77
Иван Баранов
ЦЗ
6
Эрик Товмасян
ЦЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
10
Сибскана
ЦП
26
Василий Левин
ЦП
69
Прокоп
АП
23
Олег Дражжук
ЦФ
22
Виктор Блатов
ЦФ
Главный тренер
Денис Зубко
Тверь
88
Даниил Марков
ВР
49
Александр Миронов
ЛЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
44
Артем Даценко
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
Амкал
1
Евгений Спиряков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
17
Степан Михович
ЦЗ
7
Василий Маврин
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Федюшкин
69
Ананко
3
Удодов
4
Актисов
39
Звонков
33
Туманян
18
Петерсон
8
Закиров
23
Гоманюк
8
Магомедов
11
Зияисов
3-2-2-1-2
81
Маменко
98
Шурыгин
77
Баранов
6
Товмасян
23
Кузькин
99
Левшук
10
Сибскана
26
Левин
69
Прокоп
22
Блатов
23
Дражжук
18
Петерсон
11
Боковой
11
Боковой
18
Петерсон
8
Магомедов
49
Миронов
49
Миронов
8
Магомедов
69
Ананко
44
Генчу
44
Генчу
69
Ананко
99
Левшук
77
Киряков
77
Киряков
99
Левшук
10
Сибскана
7
Маврин
7
Маврин
10
Сибскана
69
Прокоп
27
Кашаев
27
Кашаев
69
Прокоп
22
Блатов
19
Гасилин
19
Гасилин
22
Блатов
Остались в запасе
Тверь
Амкал
88
Даниил Марков
ВР
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
44
Артем Даценко
АП
Главный тренер
Михаил Пилипко
1
Евгений Спиряков
ВР
17
Степан Михович
ЦЗ
Главный тренер
Денис Зубко
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
44
Артем Даценко
АП
Остались в запасе
1
Евгений Спиряков
ВР
17
Степан Михович
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Денис Зубко
Статистика матча Тверь - Амкал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Зоркий
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