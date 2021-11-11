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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Америка Минейро
Спорт Ресифи - Америка Минейро: обзор матча 11 ноября 2021
Спорт Ресифи
11.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 3
Завершен
Америка Минейро
66'
Микаэл
76'
З. Велисон
17'
Але
53'
Адемир
83'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Америка Минейро
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
E.
86'
83'
ГОЛ! 2:3!
Жуниньо
Пас отдал
P.
Желтая карточка
M. Silva
81'
79'
Замена
Андерсон
️️️️
Р. Силва
ГОЛ! 2:2!
З. Велисон
76'
70'
Замена
J. Paulo
️️️️
М. Лопес
70'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
ГОЛ! 1:2!
Микаэл
Пас отдал
E.
66'
61'
Желтая карточка
Жуниньо
59'
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
59'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
Замена
B.
️️️️
H.
58'
Замена
E. Felipe
️️️️
П. Мосселин
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Адемир
Пас отдал
М. Кавичиоли
45'
+1
Желтая карточка
Але
36'
Желтая карточка
Л. Кал
Красная карточка
G.
25'
Желтая карточка
S. TrÃ©llez
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Але
Пас отдал
Ф. Азеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
16
Але
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Спорт Ресифи
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
15
1
Маилсон
39
87
Микаэл
28
Велисон
5
6
Лопес
1
Кавичиоли
2
45
Силва
4
Бауэрман
2
22
22
2
15
18
18
15
94
Мосселин
97
97
94
Мосселин
6
Лопес
6
6
6
Лопес
45
Силва
3
Андерсон
3
Андерсон
45
Силва
21
Кал
5
5
21
Кал
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Америка Минейро
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Спорт Ресифи - Америка Минейро
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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