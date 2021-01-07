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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькояно - Уэска
Алькояно - Уэска: обзор матча 07 января 2021
Алькояно
07.01.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькояно - Уэска
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькояно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
1 : 3
05.01.2022
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
3 : 3
14.12.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1 раунд
Бадахоз
0 : 3
30.11.2021
Алькояно
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алькояно
1 : 2
28.01.2021
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алькояно
2 : 1
20.01.2021
Реал
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
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Алькояно
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Алькояно» из 3-го дивизиона. Забили Милитао, Асенсио и Иско
2022.01.06 01:23
Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»
2022.01.04 21:45
1
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
41-летний вратарь «Алькояно» Фигерас сделал 10 сейвов в матче с «Реалом». Это лучший результат среди соперников мадридцев в этом сезоне
2021.01.21 09:37
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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