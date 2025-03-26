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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Алжир - Мозамбик
Алжир - Мозамбик: обзор матча 26 марта 2025
Алжир
26.03.2025, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 6 тур
5 : 1
Завершен
Мозамбик
8'
М. Амура
24'
А. Манди
30'
М. Амура
65'
Д. Хаджам
80'
М. Амура
40'
Д. Катамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Мозамбик
Замена
И. Маза
️️️️
М. Амура
84'
Замена
А. Чиаха
️️️️
Ф. Шаиби
84'
82'
Замена
Шакил
️️️️
А. Амаде
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Д. Хаджам
81'
ГОЛ! 5:1!
М. Амура
80'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Р. Марез
73'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
А. Гуири
73'
73'
Замена
К. Баке
️️️️
С. Ратифу
ГОЛ! 4:1!
Д. Хаджам
Пас отдал
М. Амура
65'
46'
Замена
Гилду
️️️️
Вити
40'
ГОЛ! 3:1!
Д. Катамо
ГОЛ! 3:0!
М. Амура
Пас отдал
Р. Марез
30'
28'
Желтая карточка
Нанани
ГОЛ! 2:0!
А. Манди
24'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Амура
Пас отдал
Р. Марез
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Alexis Guendouz
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
6
Ahmed Kendouci
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
11
Pepo Santos
ЦП
19
Вити
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Алжир
16
Александр Окиджа
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
19
Адем Зорган
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
12
Амин Чиаха
ЦФ
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
14
Chico
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
27
Клесио Баке
ЛВ
4
Амаду
ОП
28
Шакил
ОП
11
Жоау Бонде
АП
18
Гилду
ПВ
24
Мельке Александр
ЦФ
4-2-1-3
1
15
Айт Нури
21
Бенсебаини
2
Манди
13
Хаджам
14
Будауи
10
Шаиби
7
Марез
11
Амура
9
Гуири
6
4-1-2-1-2
1
Эрнан
2
Нанани
15
Рейнилду
4
Чамбоко
5
Ланга
16
Амаде
21
Гима
11
10
Катамо
13
Ратифу
19
Вити
13
Хаджам
20
Аталь
20
Аталь
13
Хаджам
9
Гуири
10
Белаили
10
Белаили
9
Гуири
7
Марез
10
Бенрахма
10
Бенрахма
7
Марез
11
Амура
30
Маза
30
Маза
11
Амура
10
Шаиби
12
Чиаха
12
Чиаха
10
Шаиби
16
Амаде
28
Шакил
28
Шакил
16
Амаде
13
Ратифу
27
Баке
27
Баке
13
Ратифу
19
Вити
18
Гилду
18
Гилду
19
Вити
Остались в запасе
Алжир
Мозамбик
16
Александр Окиджа
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Маджид Бугерра
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
14
Chico
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
24
Мельке Александр
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
16
Александр Окиджа
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
14
Chico
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
24
Мельке Александр
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Алжир - Мозамбик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Hocine Ait Ahmed Stadium, Tizi Ouzou
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