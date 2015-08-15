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Расписание матчей
Италия. Кубок
Алессандрия - Юве Стабиа
Алессандрия - Юве Стабиа: обзор матча 15 августа 2015
Алессандрия
15.08.2015, суббота, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Юве Стабиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алессандрия - Юве Стабиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алессандрия
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
3 : 2
16.08.2021
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5 : 0
01.03.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0 : 1
26.01.2016
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Специя
1 : 2
18.01.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
- : -
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
1 : 0
07.11.2026
Ареццо
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
3 : 0
18.10.2026
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