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Албания - Португалия
Албания - Португалия: обзор матча 07 сентября 2015
Албания
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 8 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
90+2'
М. Велозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Португалия
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
Пас отдал
Р. Куарежма
Замена
Б. Балай
️️️️
С. Цикалеши
86'
82'
Желтая карточка
Нани
76'
Замена
Эдер
️️️️
Данни
Замена
О. Роши
️️️️
Ш. Гаши
70'
65'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Б. Силва
54'
Замена
С. Соареш
️️️️
Виейринья
Замена
М. Баша
️️️️
А. Абраши
54'
Желтая карточка
А. Абраши
44'
Желтая карточка
Б. Джимсити
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
13
Бурим Кукели
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
10
Данни
ЛП
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
4
Мигель Велозу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
15
Андре Андре
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-2-3-2
1
Бериша
5
Цана
5
Айети
3
Леньяни
7
Аголли
6
Джимсити
13
Кукели
22
Абраши
14
Джака
11
Гаши
16
Цикалеши
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
6
Карвалью
3
Пепе
11
Виейринья
19
Элизеу
13
Перейра
4
Велозу
10
Данни
10
Силва
17
Нани
7
Роналду
11
Гаши
21
Роши
21
Роши
11
Гаши
22
Абраши
8
Баша
8
Баша
22
Абраши
16
Цикалеши
19
Балай
19
Балай
16
Цикалеши
11
Виейринья
21
Соареш
21
Соареш
11
Виейринья
10
Данни
9
Эдер
9
Эдер
10
Данни
10
Силва
20
Куарежма
20
Куарежма
10
Силва
Остались в запасе
Албания
Португалия
13
Насер Алийи
ЛЗ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Андре Андре
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Андре Андре
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Албания - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Ружди Бижута
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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