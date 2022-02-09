Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль - Челси
Аль-Хиляль - Челси: обзор матча 09 февраля 2022
Аль-Хиляль
09.02.2022, среда, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Челси
32'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Челси
87'
Замена
М. Сарр
️️️️
М. Алонсо
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
84'
81'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
Микаэл
️️️️
М. Перейра
81'
Замена
А. Каррильо
️️️️
С. Аль-Давсари
81'
72'
Замена
М. Маунт
️️️️
Х. Зиеш
Желтая карточка
Г. Куэльяр
66'
46'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аль-Хиляль
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-3-1
33
аль-Майюф
12
аш-Шахрани
55
аль-Булеахи
20
Чан Хюн-Су
2
аль-Брейк
5
Куэльяр
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Перейра
91
Марега
9
Игало
3-2-2-1-2
13
Кепа
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
22
Зиеш
29
Хаверц
9
Лукаку
10
Перейра
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Перейра
29
Аль-Давсари
19
Каррильо
19
Каррильо
29
Аль-Давсари
3
Алонсо
5
Сарр
5
Сарр
3
Алонсо
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
7
Маунт
22
Зиеш
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Челси
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
30
Абдуллах Аль-Жадани
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аль-Хиляль - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Аль-Хиляль
Челси
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+